【これからの見通し】ひとまず停戦も状況は依然として流動的、原油価格動向をにらんだ展開に 昨日のマーケットは米国とイランとの2週間の一時停戦の報道に沸いた。原油相場が急落するとともに、世界同時株高の様相を呈した。為替市場では有事のドル買いが巻き返された。市場はひとまず有事の緊張感から解き放たれた格好となった。 しかし、イスラエルは攻撃継続姿勢を維持しており、米国の説得は完全には機能して