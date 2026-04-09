ドル円は158.80円台、ロンドン朝の最初のドル高トライは午前の高値に届かず＝ロンドン為替 ドル円は午前中にドル全面高の流れから 158.95円まで上昇。その後いったん158.64円まで下げるも、ロンドン勢が本格参加する時間帯に入って、再び１５８．９０円台を付ける展開となった。もっとも今のところの高値は158.93円までと午前の高値に届かず。イラン情勢をにらみつつの展開で、一方向の動きになりにくい。 USDJPY 158.81