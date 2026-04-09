ＮＹ原油時間外取引97ドル台前半 東京時間16:00現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝97.26（+2.85+3.02%） 米国・イスラエルとイランとの2週間の停戦を受けて昨日112.95ドルから91.05ドルまで下げたNY原油。その後95ドル前後でのもみ合いを経て、東京の時間外では96ドル台半ばから98ドル台前半での推移。ロンドン市場に入っても大きな動きなくもみ合い。