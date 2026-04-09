株式会社ＧＩＧ（東京都中央区）は、１８〜３９歳の求職者１５５人を対象に「採用サイトにおける『研修』の情報収集と意識調査」をインターネットオンラインで実施し、９日、結果を発表した。応募先企業の研修制度や教育体制の有無について確認するかについては、新卒の６７.８%、中途の７７.１%が「確認している（積極的に＋どちらかといえば）」と回答。特に中途採用における「積極的に確認している」は３０.２%に達し、新卒