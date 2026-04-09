いちごが旬の時期もあとわずかです。この時期にお店に並ぶ小さめのいちごで簡単にジャム作りを楽しみませんか？ 今回は、いちご1パックを使って20分で手軽に作れるジャムをご紹介します。 ▼ 砂糖とともに15分ほど煮るだけ 1.ヘタをとったいちごと砂糖を鍋に入れます。 2.いちごをつぶしながら混ぜます。 3.15分ほど煮てとろみがついたらできあがり。 実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくりましたフォトレ