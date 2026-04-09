「『人間常盤貴子はなにを求めるのか？』と考えたとき、たった1人の笑顔でも取り返すことができたらと思うようになった」【画像】常盤貴子が一人きりで純喫茶に現れたワケ発生から2年以上が経った能登半島地震。被災地へ想いを馳せるのは女優の常盤貴子（53）だ。常盤貴子◆◆◆平成連ドラの女王…俳優夫との夫婦仲は円満常盤が芸能界の門を叩いたのは短大在学中のとき。「現在も所属するスターダストを自ら訪問し、採用と