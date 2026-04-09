先月、三重県亀山市の新名神高速でトラックが乗用車に衝突し6人が死亡した事故で、逮捕された大型トラックの運転手の女が起訴されました。【映像】実況見分に立ち会う被告の様子過失運転致死の罪で起訴されたのは、広島県安芸高田市の大型トラックの運転手、水谷水都代被告（54）です。起訴状によりますと水谷被告は先月20日、亀山市の新名神高速で大型トラックの運転中にスマートフォンの画面にわき見をして、安全を十分に