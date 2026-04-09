高市早苗首相、ポーランドのトゥスク首相（右）（ゲッティ＝共同）日本、ポーランド両政府は、トゥスク首相が近く来日し、高市早苗首相と15日にも会談する方向で調整に入った。複数の日本政府関係者が9日、明らかにした。両首脳はロシアによるウクライナ侵攻を非難した上で、早期の全面停戦や、ウクライナの永続的な平和実現に向けた連携を確認する見通しだ。中東情勢も議題となる可能性がある。日本とポーランドの首脳会談は2