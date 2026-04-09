タレントのビビる大木が９日、出演する熱海五郎一座「仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜」（５月３１日初日〜６月２４日千秋楽、新橋演舞場）の制作発表記者会見に、三宅裕司、渡辺正行、沢口靖子、野呂佳代らと出席した。歴史好きでジョン万次郎ファンの大木は、この会見と同時刻に２８年のＮＨＫ大河ドラマが「ジョン万」に決まったことを伝え聞くと「本当ですか？本当ですか、それ？」と驚いた表情を