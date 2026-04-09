4月9日、島田慎二氏（日本バスケットボール協会会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第282回が配信。リスナーから届いた手紙を中心に、番組6年間で育まれた双方向コミュニケーションの手応えや、シーズン最終盤を迎えたBリーグの展望について語った。 あるリスナーからの手紙は、名古屋ダイヤモンドドルフィンズが配信するポッドキャスト『ドルキャ