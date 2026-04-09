きょう東証スタンダード市場に新規上場したソフトテックスは、午前１０時５５分に公開価格１９４０円を１２６０円（６４．９％）上回る３２００円で初値をつけた。これを高値に、その後株価は軟化し午後１時２０分には２６３２円に下落。その後は２７００円台でもみ合っていたが、引けにかけて再び軟化しこの日安値の２６１３円で初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS