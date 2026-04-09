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○経済統計・イベントなど ０８：５０日・国内企業物価指数 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０中・生産者物価指数 １０：３０中・消費者物価指数 １５：００独・消費者物価指数（改定値） ２１：３０米・消費者物価指数 ２３：００米・製造業新規受注 ２３：００米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値） ※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出 ※日・閣議 ○決