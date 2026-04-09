TOMOOの楽曲「高台」が、大成建設グループの新TVCM『挑戦』篇のCMソングに決定した。 （関連：【映像あり】TOMOO、ツアー『TOMOO HALL TOUR 2025-2026 "DEAR MYSTERIES"』より「高台」ライブ映像） 同楽曲は、最新アルバム『DEAR MYSTERIES』収録曲であり、ライブでは披露していたもののリリースされていなかった楽曲。CM内のアニメーションともリンクし、次の場所へと踏み出す挑戦や、それまで育ん