９日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。米国とイランの停戦合意を受けて前日に買われた反動に加え、原油高によるインフレ圧力の高まりを意識した売りが流入した。 イランのガリバフ国会議長が８日に「戦闘終結に向けた１０項目の提案の主要な３項目で違反があり、このような状況下では米国⁠との二国間停戦や交渉は不合理」との認識を示したことなどから、市場では米国とイランの停戦合意の実効性に懐疑的な見