（屏東中央社）南部・屏東県の東港漁港魚市場で8日、今季の「屏東初マグロ」に認定された重さ190キロのクロマグロの競りが行われ、201万4000台湾元（約1010万円）で落札された。キロ単価は1万600元（約5万3000円）で過去最高値となった。東港区漁会（漁協）の報道資料によれば、初マグロは漁船「富漁慶2号」が5日午前9時過ぎ、台湾南西の海域で捕獲した。8日の競りの前にはセレモニーが行われた。周春米（しゅうしゅんまい）県長や