（台北中央社）福島空港から桃園国際空港に向かっていた格安航空会社（LCC）タイガーエア台湾（台湾虎航）の機内で、乗客が客室乗務員に暴力を振るうトラブルがあった。同社は8日、不当な暴力行為を厳しく非難するとともに、この乗客を搭乗拒否のリストに加えたとした他、飛行の安全に危害を与えたとして法的責任を追及する方針を示した。内政部警政署（警察庁）航空警察局によると、今月3日午後7時過ぎ、タイガーエア台湾IT753便