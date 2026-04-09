9日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前日清算値比15ポイント安の734ポイントで取引を終えた。出来高は4576枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値760.62ポイントに対しては26.62ポイント安。 株探ニュース