9日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比28ポイント安の1897.5ポイントで取引を終えた。出来高は44枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1914.14ポイントに対しては16.64ポイント安。 株探ニュース