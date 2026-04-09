スリーエフ [東証Ｓ] が4月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比42.4％増の14.2億円に拡大したが、27年2月期は前期比6.2％減の13.4億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.0％増の2.5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.1％→6.7％に改善した。 株探ニュース