ワキタ [東証Ｐ] が4月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比15.7％減の54.8億円になったが、27年2月期は前期比8.5％増の59.5億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.4％増の10.1億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の4.1％→4.0％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース