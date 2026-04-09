吉野家ホールディングス [東証Ｐ] が4月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比10.1％増の88億円に伸びたが、27年2月期は前期比0.03％減の88億円とほぼ横ばい見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比52.9％増の26.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.1％→4.3％に改善した。 株探ニュース