日本エンタープライズ [東証Ｓ] が4月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比5.8％減の4900万円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の2億5000万円→1億1000万円(前期は8900万円)に56.0％下方修正し、増益率が2.8倍→23.6％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連