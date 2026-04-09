米国が2月末にイランに対する軍事攻撃を開始して以来、戦闘コストはすでに数百億ドルに達していると推定されています。あるシンクタンクの専門家の試算では、米国がイランとの戦闘に費やしているコストは1日当たり5億ドルと見込まれるということです。米国企業研究所の上級研究員で元国防総省高級予算担当官のエレイン・マカスカー氏によると、米国が2月28日にイランに対する軍事行動を開始してから、5週間で支出した金額は223億ド