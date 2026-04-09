中国共産党中央対外連絡部の胡兆明報道官は4月9日、習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席の招きに応じて、ベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席が今月14〜17日に中国を公式訪問すると発表しました。（提供/CGTN Japanese）