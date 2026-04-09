海外市場では最近、電動自転車や電動バイクなどの電動二輪車製品の人気が高まり、中国メーカーもこのチャンスを迅速かつ確実につかみ、稼働時間を増やして輸出注文に対応している。浙江省の自動車関連企業の劉都（リウ・ドゥー）副社長は、「最近は注文数の伸びが大きく、増加率は大体30％から40％になる。3月には電動アシスト自転車の完成車を6000台以上輸出し、4月も7000台以上出荷する予定で、受注は7月までいっぱいだ」と話し