自民党の小林鷹之政調会長は9日の記者会見で、自民が先の衆院選公約で掲げた2年間限定の飲食料品の消費税率ゼロを巡り、2026年度中の減税実施にこだわらない考えを示した。「実施時期はこれから議論を進めなければならない。引き続き与野党、政府で議論を深めたい」と述べた。高市早苗首相は1月に26年度中の実現を目指すと明言している。小林氏は「公約の実現に最大限努力する」とも言及。一方、消費税減税を給付付き税額控除