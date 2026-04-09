大垣競輪場のF1「スポーツニッポン杯フェニックスカップ」が2日目を迎えた。馬場和広（35＝埼玉）がA級準決4Rで1着ゲット。捲ってきた岩元を献身的にブロックして止め、すかさず内を締めて差し込んだ。これで今年5度目の優出だ。「初日の修正ができているし、体を当てて止めることができた」初日は捲り上げた伊原を止められず援護不発。レース後は唇をかんだ。早速、反省が生きた格好だ。元々は自力型も番手技術は年々向