「今回の空白域は（25）〜（28）、（30）〜（32）、（34）〜（36）。ケチャップ数字はありません。最有力は（36）。空白域内にあり、直近30回で2回しか出ていません。次いで（26）。昨年12月5日以来、出ていません」（ロト探偵・工藤氏）4月3日抽せんで、1等12億円が2口出ました！キャリーオーバーは4億円超。まだ大チャンスは続きます。【ロト7 第672回 4/10（金）＆ 第673回 4/17（金） 予想数字】・01 11 17 24 30 32 36・0