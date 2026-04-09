衆議院の憲法審査会では9日、今の国会で初めて与野党7党が意見表明を行い、自民党は憲法改正条文の起草の検討を提案しました。自民・新藤議員「条文起草のための検討作業に入っていくことを、改めて各会派の皆様に提案をさせていただきます」与党筆頭幹事を務める自民党の新藤議員は、自民党の改正案として、憲法9条への自衛隊明記など4項目を示しました。このうち、自然災害やテロなどで選挙の実施が困難になった場合の国会議員の