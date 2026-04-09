北アイルランド出身のモデルでコスプレーヤー、ソフィーの初写真集「ソフィーファースト写真集elfish」（玄光社）が15日に発売される。人気ゲーム「バイオハザード」シリーズ、「龍が如く」シリーズなどにも出演。SNS総フォロワー数は140万人超となっている。同写真集では「人間界に訪れたエルフ」をテーマに、森の中やヴィラなど多彩なシチュエーションで撮影を敢行。メイドやエルフの衣装を完璧に着こなし、コスプレーヤーとし