Photo: 富沢ビル 毎日のコーヒータイムが心躍る体験になる。KINTOの「BREWER STAND SET（ブリューワースタンドセット）」（税込17,600円）はコーヒーラバーの芯を突いた素晴らしいプロダクトです。全体を貫くデザインの美しさに加え、コーヒーをハンドドリップするという作業の細かい点にまで気が配られているところがたまりません。ヴィンテージ感とモダンな雰囲気が共存