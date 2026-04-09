飼い主のもとに駆け寄ってきた愛らしい子猫ちゃん。「ごはん食べる人～？」と呼びかけてみたところ…？子猫ちゃんが見せた反応を収めたリール動画は11.8万再生を突破。投稿には、「賢いし可愛い」「ごはん大好きな猫さん、とっても愛らしいですね♡」と絶賛の声があがりました。 【動画：駆け寄ってきた子猫に『ごはん食べる人ー』と聞いてみた結果…可愛すぎる反応に悶絶】 ごはん大好き手鞠ちゃん