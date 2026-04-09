5月2日に井上尚弥と超ビッグマッチボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）が5月2日、東京ドームで激突する。決戦へのカウントダウンが進む中、中谷は自身のXを更新。闘志を込めた文章に反響が広がっている。中谷は8日、井上戦の新たなキービジュアルの画像を添付してXを更新。次のように、あふれる闘志をつづった。「THE DAY最強の状態でリング