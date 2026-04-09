インスタグラム更新フィギュアスケート女子で2022年北京五輪銀メダルを獲得したアレクサンドラ・トルソワ（ロシア）は昨夏に第1子を出産。その後、4回転ジャンプに成功する動画を公開するなどフィギュアファンを驚かせた。8日にも自身のインスタグラムで、また衝撃を与えた。17歳で出場した北京五輪で銀メダルを獲得したトルソワ。その後2024年に19歳でロシアの男子スケーター、マカール・イグナトフと結婚。昨年8月には第1子