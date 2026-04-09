チーム最年長のベテランが、メジャー2年目の若手を激励する美談として報じられている。【もっと読む】佐々木朗希、 ロッテ球団スタッフ3人引き抜きメジャー帯同の波紋日本時間6日の対ナショナルズ戦、ドジャースの1-2で迎えた四回裏のシーンだ。マウンド上は先発の佐々木朗希（24）。1死二塁、カウント2-2となったところで、マウンドに行ったのは遊撃を守っていたロハス（37）。捕手のラッシングも呼び寄せ、グラブで口元を