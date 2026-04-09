マーベルが、複数の「X―MEN」映画を製作する見込みであるとジェイク・シュライアー監督が明かした。同人気コミックシリーズのリブート版でメガホンを取るシュライアー氏は確実なことは何もないとしながらも、今後の予定について話はあると認めている。 【写真】結婚14年の人気女優夫の「デッドプール」俳優に今でも夢中こっそり撮影 コライダーにシュライアー氏