37歳が若手の中で孤軍奮闘している。【もっと読む】巨人エース戸郷翔征の不振を招いた“真犯人”の実名巨人の田中将大（37）が8日の敵地での広島戦に今季2度目の先発。六回まで2安打無失点の好投を見せた。七回にレフトのキャベッジがライナー性の打球を落球（記録は安打）し、無死二塁のピンチから、今度は三塁のダルベックがゴロを後逸（失策）。守備の乱れで先制点を献上したものの、7回79球を投げて3安打5奪三振1失点（自