磐田が相模原の加藤大育を完全移籍で獲得したジュビロ磐田は4月9日、SC相模原からDF加藤大育を完全移籍で獲得したと発表した。移籍ウインドー閉鎖間際の電撃加入に対し、ファンからは「急に来た」「期限ギリギリの補強」と驚きの声が上がっている。27歳の加藤は、ブリオベッカ浦安から2023年に相模原へ加入。初年度からJ3リーグ戦32試合に出場して主力に定着すると、昨季も36試合に出場するなど強固な守備陣の柱として活躍した