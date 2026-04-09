2028年大河ドラマ『ジョン万』の制作発表・主演会見が9日、都内で開催。主演を務める山崎賢人が、脚本を担当する藤本有紀、制作統括の家冨未央とともに登壇し、意気込みを語った。【写真】2028年大河ドラマの主演に決まった山崎賢人大河ドラマ第67作の『ジョン万』は、19世紀の日米と太平洋を舞台に、命がけのサバイバルの連続と遥かなる再会のロマンを描く、“漂流者”となった庶民の一大感動巨編。漂流の悲劇の末、救出され