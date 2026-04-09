◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」東京から大阪へ転勤し、アマチュア野球担当となった。センバツ決勝は大阪桐蔭と智弁学園の近畿勢対決。群馬出身の智弁学園・角谷哲人主将（３年）、埼玉出身・大阪桐蔭の１９２センチの２年生左腕・川本晴大に注目した。単に関東出身だからではない。転勤前の３年間、中学硬式野球ボーイズリーグ担当として取材した選手で、角谷は世界大会のメンバーで勝負強い打撃と強肩に目を奪われた。