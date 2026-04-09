女優の黒島結菜が９日、都内でテレビ朝日系連続ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Ｓｅａｓｏｎ３」（１６日スタート、木曜・後９時）のキャスト登壇イベントに出席した。２０１８年４月期に始まったアナログな文字を糸口に未解決事件を捜査するミステリー。演じるのは頭脳派刑事（鈴木京香）の元に志願して係長となる元警察庁キャリア組。「うまくなじめるかなと思っていたけど、いい現場に参加できて毎日楽しく撮影して