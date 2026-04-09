日本相撲協会は９日、都内で臨時理事会を開き、弟子の幕内・伯乃富士に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に対し、委員待遇年寄から平年寄への２階級降格と報酬減額（１０％を３か月）の処分を決めた。また、酒席での女性とのトラブルが発端だったこともあり、伯乃富士も厳重注意とした。理事会後、協会の藤島広報部長（元大関・武双山）が報道陣に対応。事実関係の調査を行ったコンプライアンス委員会からの答申