俳優の遠藤憲一が９日、都内でテレビ朝日系連続ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Ｓｅａｓｏｎ３」（１６日スタート、木曜・後９時）のキャスト登壇イベントに出席した。２０１８年４月期に始まったアナログな文字を糸口に未解決事件を捜査するミステリー「未解決の女」シリーズ。遠藤は警視庁捜査一課・特命捜査対策室の刑事を演じるが「俳優なのにセリフ覚えが苦手です」と自虐。本作では「ほとんど無口。（共演者の