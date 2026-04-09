茨城県坂東市のヤードで火事がありました。現在も消火活動が続いています。警察や消防によりますと、9日正午すぎ、茨城県坂東市寺久で「煙がすごい」「炎が見える」と通行人から110番通報がありました。火事があったのは資材や廃車などを置く「ヤード」で、これまでにケガ人や逃げ遅れは確認されていないということです。消防車など17台が出動し現在も消火活動にあたっていますが、ヤードの外への燃え広がりは阻止できているという