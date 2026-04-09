歌手の森口博子（57）が8日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』に出演。当時「煙たかった」アイドルを明かした。【写真】「具だくさんで、本当最高」「食べ応えがあって、大満足」森口博子が披露した“わが家の恵方巻”タレントの国生さゆり（59)が一世を風靡したアイドルグループ・おニャン子クラブを約1年で卒業し、ソロデビュー。代表曲「バレンタイン・キッス」の制作秘話を明かせば、森口は「おニャン子が当時、煙