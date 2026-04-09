俳優の遠藤憲一が9日、都内で行われたテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（16日スタート／毎週木曜後9：00）の制作発表記者会見に登場。後輩の黒島結菜、宮世琉弥の優秀さに驚きを明かした。【集合ショット】大勢のファンに囲まれて…笑顔で手を降る鈴木京香＆黒島結菜ら遠藤は最初のあいさつから「俺は俳優なのにせりふ覚えが苦手です！」と話しはじめ、「この作品に入る前に初めて裁判官をや