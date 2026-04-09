平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんによるグループ『Number_i』が公式Instagramを更新。楽しげな動画を公開しました。 【写真を見る】【 Number_i 】３人で笑顔のダンスにファン反響「めっちゃ可愛い３人に癒された❤」「3人からの『頑張れー』最高のご褒美だよ❤❤❤」動画では「頑張りたい人へ」の曲の「がんばって♪」「がんばれ〜」などの歌詞に合わせて、平野紫耀さん、神宮寺勇太