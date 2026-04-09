くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務める日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が８日放送された。ハイヒール・モモコらがゲスト出演。「人間関係のお悩み発表」のトークテーマに沿って、ＬＩＮＥ友だち登録者数を発表した。モモコは「さっき数えたら、２６２１人。なんで友だちを切っていくか分からないです。何かで役に立つかも分からないじゃないですか」と衝撃の人数をサラッと報告。スタジオからは驚きの声があがり、上田