俳優の川崎麻世（63）が9日、ブログを更新。妻が台所で大声で叫んだとつづった。「キッチンで妻が大声で叫んだ訳」という表題で投稿。「キッチンで料理をする妻が」という書き出しで、料理研究家の愛妻・花音さん（41）が何かハプニングに遭遇したことを示唆。川崎もその瞬間、ドキッとしたようだが、内容は「急にラッキーと大声で」だったとし、「ニコ玉だ〜！！と珍しい珍しいニコ玉だ〜！！と」と追記。調理中に生卵を割