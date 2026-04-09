タレントのモト冬樹さんが4月9日、自身のブログを更新。先日受けた胃と大腸の検査の結果について報告しました。 【写真を見る】【 モト冬樹 】胃と大腸の検査結果を報告先月４つのポリープを切除ブログによると、モト冬樹さんはクリニックを訪れ、先日受けた胃と大腸の検査結果を聞いてきたとのこと。「胃も大腸もまったく問題がないということで一安心」と記しており、良好な結果であったことを明かしています。次回の検